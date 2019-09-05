حمدوك يتلقى دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

تلقّى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس.

وأوضح المدير العام للشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السودانية، السفير محمد عبد الله التوم، أن السفيرة الفرنسية نقلت دعوة ماكرون لرئيس الوزراء لزيارة فرنسا، وعقد مباحثات ثنائية بهدف بحث سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان في المرحلة المقبلة، بحسب وكالة الأبناء السودانية (سونا).

وقال التوم إن السفيرة أشارت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الفرنسية للتطورات في السودان ونجاح ثورته السلمية، مؤكدةً رغبة بلادها في تقديم كل الدعم الممكن للحكومة المدنية الجديدة.