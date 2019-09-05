البرلمان البريطاني يرفض اقتراح جونسون لإجراء انتخابات مبكرة

المصدر: وكالات

رفض المشرعون البريطانيون اليوم الأربعاء اقتراحا لرئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر ، وهو اقتراح قدمه جونسون بعد أن أيد البرلمان مشروع قانون يستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وصوت مجلس العموم، الغرفة الرئيسية المنتخبة في البرلمان، بأغلبية 298 صوتًا مقابل 56 صوتًا لصالح اقتراح جونسون ، لكنه كان بحاجة إلى تأييد ثلثي المشرعين البالغ عددهم 650 لإقراره.

وأمر حزب العمال المعارض الرئيسي نوابه في المجلس البالغ عددهم 247 نائبا بالامتناع عن التصويت.

وقال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين إنه لن يدعم إجراء انتخابات جديدة إلى أن تتم الموافقة على التشريع الذي يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في أكتوبر.

ويجب أن يوافق مجلس اللوردات المعين، وهو الغرفة الثانية بالبرلمان، على هذا التشريع .