البنتاغون يخصّص 3.6 مليارات دولار لبناء جدار مع المكسيك

المصدر: وكالات

أعلن البنتاغون الثلاثاء أنه خصّص مبلغ 3.6 مليارات دولار لتمويل بناء جدار بطول 280 كلم على الحدود مع المكسيك، وذلك بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان للصحافيين إنّه بهدف تأمين هذه الأموال قرّر البنتاغون "تأجيل" 127 مشروعاً لبناء وتحديث مبان عسكرية في داخل الولايات المتحدة وخارجها كانت الأموال قد رصدت لها في ميزانية العام 2019.

وأعلن ترامب في وقت سابق هذا العام الطوارئ الوطنية في مسعى للحصول على الأموال للمشروع الذي كان أحد وعوده الانتخابية، بعد أزمة أدت إلى أطول إغلاق لمؤسسات الحكومة في تاريخ الولايات المتحدة.