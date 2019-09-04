مقتل أمريكي بلغم في الموصل

المصدر: الموصل - رويترز

أعلنت الشرطة ومسؤولون أمنيون أن أمريكياً يعمل لدى مجموعة دولية لنزع الألغام، لقي حتفه خلال عملية لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة بالقرب من مدينة الموصل أمس.

وذكرت الشرطة ومصادر أمنية أن الأمريكي القتيل كان ضمن فريق تابع للمؤسسة السويسرية لنزع الألغام كان يعمل على إزالة مخلفات الحرب على متشددي تنظيم داعش الإرهابي في قرية بالقرب من القيارة على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوبي الموصل. وأشار تقرير مبدئي عن الحادث إلى أن العامل كان يحاول إبطال مفعول «جسم غير منفجر لكن الجسم انفجر فجأة وقتله على الفور».