غضب لبناني من تصريحات تركية

المصدر: بيروت ـ د.ب.أ

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، أمس، عن استدعاء السفير التركي لاستيضاحه حول بيان خارجية بلاده بشأن تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي بثته «الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية» أمس: «بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، استدعى مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير غادي الخوري في وزارة الخارجية والمغتربين، السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل، على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية (الأحد الماضي) والذي تضمن تعابير ولغة لا تتطابق مع الأصول الدبلوماسية والعلاقات الودية التاريخية بين الدولتين والشعبين اللبناني والتركي».

وأضافت الوزارة: «في هذا السياق طلب السفير الخوري استيضاحاً حول هذا البيان وتصحيحاً واضحاً للخطأ من الجانب التركي، لتجنب سوء التفاهم حفاظاً على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين ومنعاً للإضرار بها».