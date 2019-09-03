«دوريان» يخلف دماراً كبيراً في الباهاماس

المصدر: عواصم ـ وكالات

تسبب الإعصار «دوريان»، أمس، بدمار كبير في جزر الباهاماس، مترافقاً مع أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها حوالي 300 كيلومتر في الساعة، في مستوى غير مسبوق في تاريخ هذا الأرخبيل الكاريبي.

ويواصل الإعصار مساره نحو الولايات المتحدة، حيث أمرت السلطات بإجلاء وقائي لمئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية. ولم تتوافر بشكل مباشر في الباهاماس مؤشرات رسمية إلى وجود ضحايا.

وضرب «دوريان» الذي بلغ الفئة الخامسة ووصفه مركز الأعاصير الوطني الأمريكي بـ«الكارثي» منطقة إيلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب باهاماس الأرخبيل المؤلف من نحو 700 جزيرة. قبل أن يتراجع للفئة الرابعة ويواصل تحركه غرباً بسرعة تصل إلى ميل في الساعة.

وبحسب مركز الأعاصير الوطني الأمريكي الذي يقع مقرّه في ميامي، فالإعصار دوريان عادل بقوته أقوى إعصار ضرب منطقة المحيط الأطلسي عام 1935. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أضراراً بالغة.

وأعلن رئيس وزراء البلد الواقع بين فلوريدا وكوبا وهايتي هيوبرت مينيس: «نحن نواجه إعصاراً لم تشهد الباهاماس مثله من قبل في تاريخها»، مضيفاً: «هذا ربما اليوم الأكثر حزناً في حياتي».

وتابع على «تويتر»: «تركيزنا الآن على الإنقاذ والتعافي».

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع صحيفة «تريبون 242» المحلية أمواجاً هائلة وصل ارتفاعها حتى أسطح المنازل الخشبية، وبدت القوارب المقلوبة طافية على سطح مياه موحلة وسط أغصان الأشجار وألواح خشبية وحطام.

وعلى شواطئ الولايات المتحدة، أمرت سلطات عدة ولايات في جنوب شرق البلاد (فلوريدا، جورجيا، كارولاينا الجنوبية)، بإجلاء مئات الآلاف من السكان وذلك بعد أيام من الشكوك حول مسار الإعصار. وبحسب مركز الأعاصير الوطني، فإن الإعصار دوريان بات «قريباً بشكل خطير» من الوصول إلى شاطئ فلوريدا.

إلى ذلك، أعلن مسؤولون أمريكيون أن بعض الأشخاص لقوا حتفهم ومازال 34 شخصاً مفقودين بعد اندلاع حريق على متن سفينة تجارية قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي. ونقلت صحيفة «ديلي بيست» عن الكابتن برايان ماكغراث من قسم إطفاء فينتورا، أن هناك وفيات، لكنه لم يستطع تحديد عدد القتلى.

من ناحيته، صرح ماثيو كرول، من خفر السواحل الأمريكية، بأن خمسة من أفراد الطاقم الذين كانوا نائمين على سطح الزورق (20 متراً) تم إنقاذهم، أمس قرب جزيرة سانتا كروز.