انفجار يهز محيط منطقة السفارات في كابول

المصدر: كابول ـ وكالات

أعلنت تقارير إعلامية أن انفجاراً ضخماً هز العاصمة الأفغانية كابول الليلة الماضية في منطقة قريبة من سفارات وأبنية حكومية.

وأكد مسؤولون أمنيون أن الانفجار وقع نتيجة سيارة مفخخة، ولم يتضح ما إذا كان الانفجار أدى إلى سقوط ضحايا.

وقبل الانفجار الذي هز العاصمة بساعات، قال مسؤولون أفغان إن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاده، عرض على الرئيس الأفغاني أشرف غني مسوّدة اتفاق بين واشنطن وحركة طالبان. على صعيد آخر، نفذت القوات الأمريكية غارة جوية على إقليم لوجار بوسط أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 14 على الأقل من عناصر طالبان الليلة قبل الماضية.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» عن الجيش قوله في بيان، إن القوات الأمريكية شنت الغارة الجوية في المنطقة المجاورة لعاصمة إقليم لوجار، مضيفاً أن الغارة أدت إلى مقتل 14 من عناصر طالبان وتدمير 14 دراجة نارية تابعة للجماعة المتشددة.

كما ذكر الجيش أن القوات الأفغانية قتلت 3 من مقاتلي طالبان في منطقة شهباز بمدينة جزنة، مضيفاً أن القوات الخاصة الأفغانية صادرت 63 كيلوغراماً من المواد الكيميائية، ودراجة نارية، وقذيفة مدفعية، و3 ألغام أرضية، أثناء العمليات التي جرت بمنطقة ديه ياك في غزني.

وفي سياق متصل، قتلت قوات الأمن الأفغانية 11 على الأقل من عناصر طالبان، في عمليتين منفصلتين بإقليم أوروزجان جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» عن مسؤولين عسكريين القول إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 7 من عناصر طالبان، أثناء غارة في شهيد هساس في أوروزجان. وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمّرت أيضاً مخبأ أسلحة صغيراً خلال الغارة.

وقال المسؤولون إن غارة جوية أخرى أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر طالبان في نفس المنطقة بالإقليم الذي شهد تدهور الوضع الأمني خلال الأشهر الأخيرة.