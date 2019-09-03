غريفيث: اليمنيون يستحقون مستقبلاً يعم فيه السلام

المصدر: عمّان - وكالات

دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الأطراف السياسية في اليمن، العودة إلى الانخراط بالعملية السياسية بشكل عاجل.

وقال غريفيث بعد اجتماعه مع وزيرة الخارجية السويدية مارجوت والستروم، في العاصمة الأردنية عمان: «يجب على الأطراف العودة للانخراط - بشكل عاجل - في العملية السياسية لإنهاء الحرب وتخفيف الوضع الإنساني الأليم». وعبر عن أمله في أن تنتهي الحرب، قائلاً: اليمنيون يستحقون مستقبلاً يعم فيه السلام«

في الأثناء، شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه وزيرة الخارجية السويدية، على ضرورة إنهاء الأزمة اليمنية عبر حوار سياسي وفق المرجعيات المعتمدة واتفاقية استوكهولم، مؤكداً دعم الأردن لدعوة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف في عدن لعقد اجتماع في المملكة لتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.