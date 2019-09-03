المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وفاة السفير الروسي في مصر، سيرغي كيربيتشينكو، في مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة عن عمر يناهز 68 عاماً.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن كيربتشينكو توفي أمس، في المستشفى بشكل مفاجئ.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها في وفاة السفير الروسي، وقالت، في بيان أصدره الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن السفير توفي بالمستشفى في القاهرة.

وكان السفير يعاني من مشاكل صحية في القلب، إلا أن وزارة الخارجية لم تدل بأي تفاصيل عن الحالة الصحية للسفير أو الأسباب التفصيلية للوفاة.

وولد السفير الروسي عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل في الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.

وخدم السفير الروسي في العديد من البلدان العربية، حيث كانت بدايته في المملكة العربية السعودية في عام 1991-1995، وبعد ذلك خدم في الإمارات منذ عام 1998 حتى عام 2000، وخدم بعد ذلك في ليبيا من 2000 إلى 2004، ثم بعد ذلك في سوريا من 2006 إلى 2011، وأخيراً في مصر من 2011 حتى وفاته أمس.