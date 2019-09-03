عمليات نهب وحرق للمتاجر في جوهانسبرغ

المصدر: جوهانسبرغ - رويترز

ألقت الشرطة القبض على عشرات الأشخاص في جوهانسبرغ، العاصمة التجارية لجنوب أفريقيا، أمس، بعد أن نهب مشاغبون متاجر، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، وأغلقوا مفترقات طرق في ثاني اندلاع لأعمال العنف في المدينة خلال أسبوع.

وفي متجر لم تكن الشرطة تحرسه، فتح سكان الباب الحديدي عنوة وشوهدوا وهم يخرجون وقد حملوا ما استطاعوا من السلع. ولم تذكر الشرطة سبباً للعنف، لكن البطالة التي يقترب معدلها من 30 في المئة وتفشي الفقر والتفاوت في الدخل تسبب في الاضطرابات الأخيرة ومهاجمة مهاجرين.

وفي الأسبوع الماضي، أشعل مئات الأشخاص النار في عدد من المباني في بريتوريا، العاصمة الإدارية لجنوب أفريقيا، ونهبوا شركات مملوكة في معظمها لأجانب، واشتبكوا مع الشرطة التي أطلقت الرصاص المطاطي على الحشود.