مجلس التعاون والولايات المتحدة يبحثان استراتيجية مكافحة الإرهاب

المصدر: الرياض - واس

استعرض الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون د. عبد العزيز حمد العويشق، أمس، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، في اجتماع مع المسؤول عن مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوزيف فرانسيسكون، ومستشار سياسات مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية جوزيف روزينشتاين، والوفد المرافق لهما، أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، خاصة التعاون القائم في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب في إطار الجهود الإقليمية والدولية.

كما ناقش الاجتماع استراتيجية مكافحة الإرهاب للتحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط التي تم إقرارها في شهر يوليو الماضي والجهود القائمة لتنفيذها، والترتيبات الخاصة لاستضافة مجلس التعاون لورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف المقرر عقدها بتاريخ 30ـ 31 أكتوبر المقبل، بحضور ومشاركة عدد من المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف في دول مجلس التعاون، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.