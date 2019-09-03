مناورات عسكرية غير مسبوقة بين الولايات المتحدة ودول آسيان

المصدر: عواصم - وكالات

بدأت الولايات المتحدة وعشر دول من جنوب شرق آسيا، أمس، مناورات بحرية في إطار تدريبات تمتد إلى بحر الصين الجنوبي المضطرب، وتشارك فيها ثماني سفن حربية وأربع طائرات وأكثر من ألف عسكري.

وتستمر المناورات الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة ودول رابطة آسيان خمسة أيام. وتنطلق من قاعدة ساتاهيب البحرية في تايلاند وتنتهي في سنغافورة.

وتأتي المناورات وسط دور أمريكي متزايد في المنطقة وتوترات بين بكين ودول جنوب شرق آسيا على خلفية بحر الصين الجنوبي الذي تطالب كل من بروناي وماليزيا وفيتنام والفلبين بأجزاء منه.

وقيادة المناورات مشتركة بين البحريتين الأمريكية والتايلاندية، وستمتد حتى «المياه الدولية في جنوب شرق آسيا، بما يشمل خليج تايلاند وبحر الصين الجنوبي» قبل أن تنتهي في سنغافورة، بحسب بيان للسفارة الأمريكية في بانكوك.

وقال الأدميرال جوي تينش الذي يشرف على التعاون الأمني للبحرية الأمريكية في جنوب شرق آسيا إن المناورات «ترسي أمناً بحرياً أكبر على أسس قوة آسيان وقوة الروابط البحرية بيننا وقوة إيماننا المشترك في منطقة حرة ومفتوحة في الهند-المحيط الهادئ». وتعرضت المناورات المشتركة لانتقادات لإشراكها البحرية الميانمارية في خطوة نادرة، رغم فرض واشنطن عقوبات على كبار قادة الجيش في ميانمار على خلفية أزمة الروهينغا.