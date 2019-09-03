بريطانيا تبحث إرسال طائرات مسيّرة لتأمين الملاحة بالخليج

المصدر: لندن - وكالات

تدرس الحكومة البريطانية إرسال طائرات مسيرة للخليج العربي، في ظل التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية بالمنطقة، بحسب ما ذكرته قناة «سكاي نيوز» الإنجليزية. ويمتلك سلاح الجو الملكي البريطاني عدداً من طائرات (ريبر) المسيرة للقيام بعمليات في أجواء العراق وسوريا. ويمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج، وفقاً للقناة.

ومن المتوقع أن تساعد تلك الطائرات المسيرة في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.ودعت بريطانيا، الجمعة الماضي، إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق يوليو الماضي.

وانضمت بريطانيا إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز في بداية الشهر الماضي.

وتصاعدت حدة التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018، وأعقبه فرض عقوبات أمريكية على طهران.