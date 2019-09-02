المشاهد الأولى للدمار الذي خلفه «دوريان» في الباهاما

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر فيديو نشره موقع "تريبيون 242" الأمريكي حجم الخسائر التي خلفها الإعصار "دوريان" في جزيرة أباكو الواقعة في جزر الباهاما الشمالية.

الإعصار القوي الذي وصل إلى جزيرة "أباكو" فى الساعة 12:40 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أحدث فيضانات غمرت مياهها المنازل والقوارب المحيطة.

وأوضح مركز الأعاصير الوطني الأمريكي أن الرياح المستمرة زادت سرعتها القصوى من 180 ميلًا في الساعة (285 كم/ساعة) إلى 185 ميلا في الساعة (295 كم/ ساعة).

وكانت العاصفة الاستوائية "دوريان" التي اشتدت لتتحول إلى إعصار من الفئة الخامسة (وفقًا لمقياس من خمس فئات)، الأحد، تتحرك غربًا بسرعة 8 أميال في الساعة (13 كم/ ساعة).

ويعد الإعصار "دوريان"، ثاني أسرع إعصار يضرب مناطق المحيط الأطلسي في العصر الحديث، بعد بلوغ سرعته 185 ميلًا (297.73 كم) في الساعة، ويتجه لتسجيل عدة أرقام قياسية.

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