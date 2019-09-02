إجلاء 75 مواطناً من فلوريدا.. و«دوريان» يبلغ الفئة الخامسة

المصدر: واشنطن ـ وكالات

أجلت سفارة الدولة في واشنطن 75 مواطناً إماراتياً من ولاية فلوريدا إلى وجهة آمنة قبل وصول «إعصار دوريان» المتوقع حدوثه اليوم الاثنين. كما أجلت مجموعة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأحد الزائرين المقيمين في الدولة بعد أن طلبوا من السفارة مساعدتهم.

ووجه يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة بإنشاء غرفة عمليات تتكون من ممثلين من السفارة في واشنطن دي سي وملحقياتها «العسكرية، والشرطية، والثقافية، وملحقية أدنوك»، إضافة إلى القنصلية العامة للدولة في نيويورك للتواصل مباشرة مع المواطنين والاطمئنان على أوضاعهم وستعمل الغرفة على مراقبة الأوضاع عن كثب والإشراف على تنفيذ خطة إجلاء مواطني الدولة من المناطق التي ستتأثر بالإعصار دوريان.

وأكد أن أولويات القيادة في دولة الإمارات تتمثل في الحرص على سلامة مواطنيها وأمنهم أينما وجدوا.

وأمنت سفارة الدولة طائرة خاصة لإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين الذين لم يغادروا الولاية بعد. وتمت عملية الإجلاء أول من أمس من مدينة ميامي إلى وجهة أكثر أماناً.

تصنيف

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أعلن مساء يوم الجمعة الماضي أن إعصار دوريين سيصل إلى الدرجة الرابعة في تصنيف الأعاصير.

يشار إلى أن 175 مواطناً إماراتياً يقيمون في فلوريدا من الـ 1850 من المواطنين الإماراتيين المسجلين والقاطنين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

واشتدّت قوة الإعصار «دوريان» أمس ليبلغ الفئة الخامسة على مقياس من خمس فئات وفق ما أكده المركز الوطني الأمريكي للأعاصير الذي حذر من عاصفة «كارثية» على وشك أن تضرب جزر أباكو في الباهاما.

ومشيراً إلى إعصار «قوي جداً وخطير جداً»، شدّد مدير مركز الأعاصير كين غراهام على الخطر الذي يشكله على الأرخبيل الكاريبي السياحي. وأكد على فيسبوك أن «الوضع شديد الخطورة بالنسبة لجزر الباهاما». وبحسب مركز الأعاصير الوطني، فإن «رياحاً مدمرة» سرعتها نحو 280 كيلومتراً في الساعة تقترب من الجزيرة.

أرقام طوارئ

حضت سفارة الدولة المواطنين المقيمين في الولايات المهددة بالإعصار، والمناطق المتضررة، على الاتصال في حالة الضرورة على الخطوط الساخنة التالية: - سفارة الدولة في واشنطن دي سي على الرقم التالي: ٢٠٢٤٣١٥٥٣٠ القنصلية العامة للدولة في نيويورك على الرقم التالي: ٦٤٦٦٣٠٢٥٧٥ كما يمكنهم أيضاً الاتصال برقم الطوارئ في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: 0097180044444 في حالات الضرورة القصوى.