غارات تقتل 50 عنصراً من «طالبان» في أفغانستان

المصدر: كابول - د.ب.أ

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أمس، أن ما لا يقل عن 25 شخصاً، بينهم 20 من أفراد الأمن، قُتلوا في هجوم شنّه مسلحو حركة طالبان على مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه ويقع شمال شرقي أفغانستان.

وقال الناطق باسم الوزارة نصرت رحيمي إن ما لا يقل عن 85 شخصاً، بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون أصيبوا في القتال الذي اندلع عقب شن هجوم منسق على المدينة أول من أمس. وأضاف رحيمي أنه تم تطهير المدينة بالكامل من مسلحي طالبان.

من جهة أخرى، نفّذت قوات الأمن العديد من الغارات الجوية بإقليم فارياب شمالي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 50 مسلحاً من حركة طالبان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.