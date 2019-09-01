كوريا الشمالية ترد على سرقة ملياري دولار

المصدر: البيان الالكتروني

نفت كوريا الشمالية، اليوم "الأحد"، جمعها ملياري دولار من الهجمات الإلكترونية على البنوك وبورصات العملات المشفرة، واتهمت الولايات المتحدة بنشر تلك الشائعات.

وذكر تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي أن كوريا الشمالية استخدمت هجمات إلكترونية "واسعة النطاق وشديدة التعقيد" لسرقة بنوك وبورصات العملات المشفرة لتجمع ملياري دولار استخدمتها في تمويل برامج أسلحة دمار شامل، وفقاً لسكاي نيوز عربيةز

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عنبيان للمتحدث باسم لجنة التنسيق الوطنية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن "الولايات المتحدة وقوى معادية أخرى تنشر الآن شائعات تكشف عن سوء نية".

وأضاف البيان "اختلاق مثل هذا من قبل القوى المعادية ليس سوى لعبة قذرة هدفها تشويه صورة جمهوريتنا وإيجاد مبرر للعقوبات وحملة الضغط ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وأحرزت واشنطن تقدما متواضعا على صعيد هدفها الرامي إلى حمل كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجها للتسلح النووي رغم 3 اجتماعات بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

