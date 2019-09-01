قتيل و8 جرحى بحادث طعن في فرنسا

المصدر: باريس - وكالات

قتل شخص وأصيب ما لا يقل عن ثمانية آخرين، أمس، في حادث طعن ببلدية قريبة من مدينة ليون، شرقي فرنسا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت مقاطعة رون الفرنسية، إن شخصاً قتل فيما جرح آخرون في هجوم بسكين. ووقعت الحادثة قرب محطة المترو في فيلوربان، البلدة المحاذية لمدينة ليون. وتابعت: «تم القبض على أحد المهاجمين، فيما يجري البحث عن آخر، بعدما تمكن من الهروب»، وكشفت لقطات فيديو لحظة القبض على المتهم الأول. ولا تزال دوافع الهجوم غير معروفة.

وذكر جهاز الإطفاء، أن الضحية شاب لا يتجاوز عمره 19 عاماً، مضيفاً أن أحد الجرحى في حالة الخطر الشديد.

وتسلمت النيابة العامة في ليون التحقيق في الاعتداء، في حين لا تزال النيابة العامة المتخصصة بقضايا الإرهاب تراقب الوضع ولم تتسلم الملف بعد. وفي مايو الماضي، أدى هجوم بواسطة طرد مفخخ أمام مخبز في وسط ليون إلى إصابة 14 شخصاً بجروح طفيفة. وتبين أن منفذ الاعتداء جزائري وتم اعتقاله بعد ثلاثة أيام وتوجيه الاتهام إليه لمبايعته تنظيم داعش المتطرف، وفقاً لاعترافاته.