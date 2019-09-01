آلاف الروس يتظاهرون وسط موسكو

المصدر: موسكو - د.ب.أ

نظم آلاف من أنصار المعارضة السياسية الروسية مسيرة احتجاجية من دون تصريح بوسط موسكو، أمس، قبل أسبوع من انتخابات مثيرة للجدل.

وبدأت التظاهرات بوجود شرطي ضعيف بشكل ملحوظ. وهتف المتظاهرون «ستكون روسيا حرة»، بينما كانوا ينظمون مسيرات عبر طريق «بوليفارد رينج» العام في موسكو وهو أحد الطرق الرئيسية عبر مركز المدينة.

وبعد مرور ساعتين من تظاهرة، ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن أحداً لم يحتجز. وشارك ما يقدر بألفي شخص في التظاهرة. وكانت وكالة التحقيقات الروسية قد حذرت من المشاركة في الاحتجاجات التي تتم من دون الحصول على تصريح هذا الأسبوع، حيث أصدرت مقطعاً مصوراً الأسبوع الجاري يعرض المشكلات القانونية التي يواجهها المتظاهرون المحتجزون.

وقالت وكالة التحقيقات الروسية: «المئات من الإعجاب أسفل صورة وبضع دقائق من المجد على شبكات التواصل الاجتماعي هي ثمن الحياة المدمرة».

ونظم تظاهرات السبت فريق يؤيد السياسي المعارض، أليكسي نافالني، الذي تم إطلاق سراحه من السجن الأسبوع الماضي بعد أن قضى عقوبة بالسجن 30 يوماً بسبب انتهاك قانون ضد تنظيم احتجاجات غير مرخصة.

وقال فريد نافالني عبر موقع «فيسبوك»، إن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين سلب من سكان موسكو حقهم في انتخابات نزيهة. ولا يتنافس نافالني حالياً على أي منصب، وكان قد خاض انتخابات عمدة موسكو قبل ست سنوات وحصل على ربع الأصوات الرسمية. وفاز سوبيانين، الذي كان مدعوماً من الحزب السياسي الحاكم، بأغلبية طفيفة بلغت 51 في المئة. واتهم أنصار نافالني السلطات الانتخابية بالتلاعب في فرز الأصوات.