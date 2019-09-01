عمدة إسطنبول يُطالب بإنهاء «الظلم» في تركيا

المصدر: إسطنبول - د.ب.أ

زار عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، أمس، دعماً لعمدة المدينة السابق، الذي تمت إقالته بسبب ما يزعم من علاقته بالإرهاب وحل محله حاكم عيّنه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال إمام أوغلو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفتا «جمهورييت» و«سوزجو»: «يتعيّن أن نقف ضد الظلم وعدم الشرعية بغض النظر عمن يتضرر».

وكان عمدة المدينة عدنان سلجوق ميزراكلي من حزب الشعوب الديمقراطي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزجوكتشي إرتان قد تم إقالتهم من مناصبهم الاثنين الماضي، بسبب ما يُزعم من صلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور. وحلّ محل الثلاثة، الذين كانوا قد جاؤوا في الصدارة بالانتخابات في 31 مارس الماضي، حكاماً إقليميين، عينهم أردوغان. والتقى إمام أوغلو برؤساء البلديات الثلاثة في ديار بكر، ونشر صوراً معهم على موقع «تويتر».