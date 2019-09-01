مشروع أمريكي لمحاربة الأخبار الكاذبة على الإنترنت

المصدر: واشنطن ـ د. ب.أ

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، أن وزارة الدفاع الأمريكية بصدد إطلاق مشروع لمحاربة الأخبار الكاذبة وحملات التشويه على شبكة الإنترنت.

وأضافت الوكالة أن المشروع يهدف إلى صد هجمات التضليل المعلوماتي واسعة النطاق.

واعتبرت الوزارة، أن الأخبار ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي الكاذبة تهدد أمن الولايات المتحدة. وأوضحت، أن وكالة مشاريع البحوث المتقدمة، التابعة لوزارة الدفاع ترغب في إعداد برمجيات يمكنها أن تكشف الأخبار الكاذبة، وكذلك مقاطع الفيديو والصوت والصور المزيفة على شبكة الإنترنت.

وقالت إنه إذا نجح هذا النظام بعد أربع سنوات من التجارب، فقد تتوسع للكشف عن المحتوى الخبيث ومنع الأخبار الكاذبة من استقطاب المجتمع. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا مراراً إلى ضرورة التصدي للأخبار الكاذبة، واتهم عدداً من وسائل الإعلام في بلاده بتلفيق الأخبار للنيل منه.