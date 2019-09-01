بيونغيانغ: توقّعات إجراء محادثات مع واشنطن تتلاشى

المصدر: بيونغيانغ - وكالات

قالت دبلوماسية بارزة في كوريا الشمالية، أمس، إنّ التوقعات بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة تتلاشى. وحذّرت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، الولايات المتحدة من اختبار صبر بيونغيانغ، مشيرة إلى أنّ تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن سلوك كوريا الشمالية المارق، جعلت استئناف المفاوضات بين البلدين أكثر صعوبة. ولفتت إلى أنّ تعليق بومبيو غير منطقي ومستفز.

وقالت تشوي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية: «توقعاتنا بالحوار مع الولايات المتحدة تتلاشى تدريجياً، ونحن نتعرّض لضغوط لإعادة النظر في جميع التدابير التي اتخذناها حتى الآن، نحن مهتمون للغاية بخلفية التصريحات التي تفتقر للتفكير من جانب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين وسنراقب حساباته، الولايات المتحدة من الأفضل ألا تختبر صبرنا بمثل هذه التصريحات التي تثير غضبنا إذا كانت لا تريد أن تندم ندماً شديداً بعد ذلك».

ويأتي انتقاد كوريا الشمالية لبومبيو بعد أسبوع من وصفها له بالسمّ القاتل، وقولها إنها تشكك في إمكانية التفاوض معه. ولم يحدث أي تطور في الأسابيع الأخيرة في هذا الشأن، مع إجراء كوريا الشمالية سلسلة تجارب على أسلحة احتجاجاً على مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.