ساجد جويد: علاقتي بجونسون رائعة

المصدر: لندن ـ رويترز

أعلن وزير المالية البريطاني ساجد جويد، أمس، أن علاقته برئيس الوزراء بوريس جونسون «رائعة»، وذلك بعد تردد أنباء عن نقاش حاد بينهما عقب إقالة أحد مساعديه.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن جويد «غاضب» بعدما أقال دومينيك كمينجز، الذي يشغل منصب كبير مستشاري جونسون، مساعد جويد الإعلامي. وكان كمينجز يبحث في ما إذا كان مسؤولون في الحكومة قد ساعدوا معارضين لخطة رئيس الوزراء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جويد إنه ليس من الملائم الحديث عن مسائل شخصية، مضيفاً أن هناك «تفهماً جيداً» لآرائه بعد التقارير الصحافية وأن علاقته مع رئيس الوزراء تسير بشكل طيب. وأضاف لراديو (بي.بي.سي) «العلاقة مع رئيس الوزراء علاقة رائعة إنه شخص سار تعاملي معه دائماً على نحو رائع».