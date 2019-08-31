رئيس بوليفيا يضل طريقه في الأمازون

المصدر: سوكريه - وكالات

ضل الرئيس البوليفى إيفو موراليس طريقه، أثناء مرافقته فريقاً من عناصر إطفاء لإخماد الحرائق في الجزء البوليفى من غابات الأمازون، في غابة بالقرب من قرية كابيو مويرتو في منطقة سان إنياسيو دي فيلاسكو.

وقال الرئيس البوليفي ضاحكاً: «لقد واجهتنا مغامرة صغيرة.. فقد تهنا مدة ساعة تقريباً لكن بفضل الجنود تمكنا من إيجاد طريق العودة». وبثت قناة «أونو» التلفزيونية لقطة فيديو مقتضبة يسأل فيها إيفو موراليس مراراً «أين أنتم؟ أين أنتم؟». يشار إلى أن حرائق الغابات في منطقتي شيكيتانيا وبانتانال في بوليفيا، التي ازدادت كثافة في أغسطس الجاري، أتت على نحو 1.2 مليون هكتار منذ مايو الماضي.