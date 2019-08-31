«الوكالة الذرية»: إيران تواصل خرق «الاتفاق النووي»

المصدر: عواصم - وكالات

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب، كما واصلت التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به.

وقالت الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الموقع في 2015، في يوليو، إن إيران قد تخطت كلاً من الحد المتعلق بمخزون اليورانيوم المخصب البالغ 202.8 كيلوغرام والحد المتعلق بنقاء المادة الانشطارية البالغ 3.67%.

وأظهر التقرير الفصلي الذي توزعه الوكالة على الدول الأعضاء أنه بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كيلوغراماً، بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل إلى 4.5% وهو ما لا يزال أقل بكثير عن 20 % التي وصلت إليها قبل الاتفاق وعن نحو 90% التي تعتبر مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.

ترحيب

وأكد الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤولة السياسة الخارجية فيدريكا موغيريني أنه سيواصل العمل للحفاظ على اتفاق إيران النووي غير أنه أكد أيضاً أنه سيرحب بأي خطوات نحو الإضافة إلى بنوده.

وقالت موغيريني للصحافيين أثناء اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي «دوري... هو الحفاظ على تنفيذ الاتفاقات القائمة تنفيذاً كاملاً. مرة أخرى، إذا أمكن بناء أي شيء آخر عليه، فسيكون هذا محل ترحيب ودعم من الاتحاد الأوروبي».