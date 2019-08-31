محكمة اسكتلندية ترفض النظر في تعليق البرلمان البريطاني

المصدر: لندن - وكالات

رفض قاضٍ اسكتلندي، أمس، طلباً بالطعن في قرار رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون تعليق البرلمان.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه قدم طلباً إلى الملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر المقبل. ووافقت ملكة بريطانيا على المقترح.

وقال بيان صادر عن مجلس مستشاري ملكة بريطانيا إنها وافقت على خطة جونسون لتعليق عمل البرلمان، لمدة فترتين تبدأ من 9 إلى 12 سبتمبر 2019، وحتى الاثنين الـ14 من أكتوبر 2019. ونفى جونسون أن يكون تحركه جاء لرغبته في المضي من أجل إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

وقال في بيان إن التحرك سيضمن أن «يكون هناك وقت كافٍ» لمزيد من البحث في القضايا المتعلقة بالخروج من الاتحاد. وقوبل إعلان رئيس الوزراء البريطاني بانتقادات من جانب نواب من حزب المحافظين، بزعامة جونسون، وكذلك من نواب المعارضة الساعين لمنع «بريكست».