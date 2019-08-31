ارتفاع عدد قتلى أمريكا في أفغانستان إلى 15 جندياً هذا العام

المصدر: كابول-أ.ف.ب ود.ب.أ

ذكرت بعثة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، التي تقودها الولايات المتحدة أمس، أن أحد الجنود الأمريكيين قُتل في أفغانستان، أول من أمس، في حين تستمر المحادثات بين واشنطن وحركة طالبان.

وقالت بعثة الحلف في بيان «لقي أحد عناصر الجيش الأمريكي حتفه خلال عمليات قتالية في أفغانستان في 29 أغسطس 2019». وبذلك، يرتفع عدد أفراد الجيش الذين قتلوا خلال العمليات العسكرية في أفغانستان هذا العام إلى 15 عسكرياً في حين تسعى واشنطن إلى إنهاء أطول حروبها.

على صعيد آخر، قتلت القوات الخاصة الأفغانية 40 مسلحاً من حركة طالبان، خلال عمليات عسكرية في العاصمة كابول وأقاليم أفغانية أخرى، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الخاصة الأفغانية اعتقلت مسلحاً من حركة طالبان، خلال عملية بمنطقة موساهي في كابول.

وتابعت المصادر أن القوات الخاصة قتلت سبعة مسلحين من حركة طالبان ودمرت مجموعة ضخمة من الأسلحة خلال مداهمة مماثلة في منطقة جيرو بإقليم غزني. وبالإضافة إلى ذلك، قتلت القوات الخاصة مسلحيْن من طالبان ودمرت مجموعة صغيرة من الأسلحة، خلال مداهمة منفصلة في منطقة جيرلان بإقليم غزني.