ترامب يتبرأ من فشل الصاروخ الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه «لا علاقة» لبلاده بانفجار وقع لصاروخ إيراني لدى إطلاقه من مركز فضاء إيراني، أول من أمس. وانفجر صاروخ إيراني يحمل اسم «سفير 1»، أول من أمس، على منصة الإطلاق في شمال إيران قبل إطلاقه، وذلك بسبب بعض المشكلات الفنية. وذكر ترامب في تغريدة على تويتر، مرفقة بصورة عن قرب لموقع الإطلاق بعد التفجير، أن «الولايات المتحدة ليس لها يد في فشل إطلاق صاروخ إيراني يحمل قمراً صناعياً». وأضاف: «أتمنى لطهران حظاً موفقاً لمعرفة ملابسات ما حدث». وكانت صور للأقمار الصناعية أظهرت، الخميس، بقايا انفجار صاروخ في مركز فضاء إيراني، كان سيقوم بإطلاق قمر صناعي انتقدته الولايات المتحدة. ووفقاً لما نقلته شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين أمريكيين، فيبدو أن الانفجار وقع أثناء إمداد الصاروخ بالوقود استعداداً لإطلاقه. واشنطن - وكالات

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