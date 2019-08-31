الولايات المتحدة تنشئ قيادة عسكرية خاصة بالفضاء

المصدر: واشنطن-وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، ستكون مهمتها ضمان هيمنة الولايات المتحدة المهددة من الصين وروسيا في ميدان الحرب الجديد هذا.

وقال ترامب خلال حفل أقيم في واشنطن: «هذا يوم تاريخي يلحظ أهمية الفضاء المركزية لأمن ودفاع الولايات المتحدة». وأوضح أن «قيادة سبايسكوم ستضمن أن الهيمنة الأمريكية في الفضاء لن تكون مهددة أبداً».

من جهته، قال قائد القيادة العسكرية الجديدة الجنرال جون ريموند خلال مؤتمر صحافي، «اليوم، نحن الأفضل عالمياً في الفضاء، غير أن مستوى تفوّقنا يضيق. نريد التحرك سريعاً والبقاء في المقدمة».

وأضاف الجنرال في سلاح الجو إن التهديدات تتراوح ما بين التشويش على الاتصالات وأقمار نظام تحديد الموقع إلى إطلاق صاروخ أرض جو ضد قمر صناعي «كما فعلت الصين في عام 2007».

وقال ريموند: «تاريخياً، لم نكن بحاجة إلى حلفاء في الفضاء الخارجي الذي كان مجالًا ثانويًا لكنه أصبح مهمًا جدًا اليوم».

على صعيد آخر، ألغى ترامب رحلته التي كانت مقررة إلى بولندا، بسبب إعصار «دوريان»، الذي يقترب من سواحل فلوريدا، فيما أعلن البيت الأبيض أنه سيستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في واشنطن 12 سبتمبر المقبل من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وترامب الذي كان منتظراً وصوله غداً الأحد إلى وارسو لإحياء الذكرى الـ80 لبداية الحرب العالمية الثانية، التي بدأت في 1 سبتمبر 1939 بهجوم من ألمانيا النازية على بولندا، قال إنه سيركّز بدلاً من ذلك على الاستعدادات للإعصار.

وقال ترامب في البيت الأبيض «أولويتنا القصوى سلامة الناس وأمنهم». وأضاف أن نائب الرئيس مايك بنس سيتوجه إلى بولندا بدلاً منه.