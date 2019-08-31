آلاف المحتجين في باكستان على تطورات الوضع في كشمير

المصدر: اسلام اباد-أ.ف.ب

نزل آلاف الباكستانيين أمس، إلى الشوارع تلبية لدعوة رئيس الوزراء عمران خان، الذي تقدم تظاهرة إسلام اباد احتجاجاً على سياسة نيودلهي في كشمير الهندية.

ودوت صفارات الإنذار في كل أنحاء البلاد وتوقفت حركة السير لدقائق.

وفي العاصمة اسلام اباد تجمع الآلاف أمام المباني الحكومية، حيث ألقى خان خطاباً واعداً بمواصلة النضال من أجل كشمير.

وقال عن الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان منذ الاستقلال في 1947 «سنقف إلى جانب كشمير حتى الرمق الأخير».

وأضاف منتقداً بشدة نظيره الهندي ناريندرا مودي «اليوم نود أن نقول لسكان كشمير إننا جميعاً معهم ونشعر بمعاناتهم».

وهذه التظاهرة هي الأولى ضمن سلسلة تظاهرات قبل توجه خان إلى نيويورك نهاية الشهر المقبل للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيطرح المسألة للبحث.

وتظاهر آلاف الأشخاص أيضاً في مدينتي لاهور (شرق) وكراتشي (جنوب) مرددين شعارات وملوحين بالأعلام. وقال متظاهر في لاهور هو طالب في الـ24 «لا يهم ما تقوم به الهند أو مودي كشمير لنا. كشمير ملكنا ولن نبقى مكتوفي الأيدي في حين يتعرض إخواننا في كشمير للاضطهاد على أيدي الهند».