ترامب يتبرأ من فشل الصاروخ الإيراني

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه "لا علاقة" لبلاده في انفجار وقع لصاروخ إيراني لدى إطلاقه من مركز فضاء إيراني، الخميس.

وانفجر صاروخ إيراني يحمل اسم "سفير 1"، الخميس، على منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه، وذلك بسبب بعض المشكلات الفنية، وفق ما ذكر مسؤول إيراني لرويترز.

وذكر ترامب، في تغريدة على تويتر مرفقة بصورة عن قرب لموقع الإطلاق بعد التفجير أن "الولايات المتحدة ليس لها يد في فشل إطلاق صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا".

وأضاف "أتمنى لطهران حظا موفقا لمعرفة ملابسات ما حدث" وفق سكاي نيوز.

وكانت صور للأقمار الصناعية أظهرت، الخميس، بقايا انفجار صاروخ في مركز فضاء إيراني، كان سيقوم بإطلاق قمر صناعي انتقدته الولايات المتحدة.

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين، فيبدو أن الانفجار وقع أثناء إمداد الصاروخ بالوقود، استعدادا لإطلاقه.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ رغم التحذيرات الأمريكية لإيران لتجنب مثل هذه الأنشطة، حيث تخشى الإدارة الأمريكية أن تستخدم طهران التكنولوجيا البالستية بعيدة المدى، المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار، في إطلاق رؤوس حربية نووية.

ويشكل إصرار النظام الإيراني على إطلاق صواريخ إلى الفضاء تحديا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وتمنع قرارات مجلس الأمن إيران من القيام بأي أنشطة ذات صلة بالصواريخ الباليستية القادرة على نقل رؤوس الحرب النووية.