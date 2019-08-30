مسلحون يختطفون العشرات في نيجيريا

المصدر: أبوجا - وكالات

أكد شاهد عيان أن مجموعة كبيرة من المسلحين اختطفت 53 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، من قرية شمال غربي نيجيريا.

وقال أحد السكان ويدعى باداماسي وورما عبر الهاتف إن نحو 100 مسلح هاجموا قرية وورما في ولاية كاتسينا الثلاثاء الماضي، ونهبوا البضائع، بما في ذلك الماشية والدراجات النارية، ثم اختطفوا عدداً من السكان أثناء فرارهم.بدوره، قال الحاجي موسى إن عملية الخطف «استمرت لنحو ثلاث ساعات دون أن يجرؤ أحد على مواجهتهم». إلا أن أنس جيزاوة، الناطق باسم شرطة ولاية كاتسينا، قال إن عدد الأشخاص المختطفين بلغ 15 شخصاً،.