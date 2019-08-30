كونتي يتعهد بإيطاليا أكثر عدالة

المصدر: روما-أ.ف.ب

وافق رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته جوزيبي كونتي أمس على تشكيل حكومة جديدة بين حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي (يسار وسط) واعدا بالعمل من اجل إيطاليا «اكثر عدالة تضطلع بدور ريادي في أوروبا».

وبعد لقاء الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا أعلن كونتي انه يريد أن يبني مع حركة 5 نجوم والحزب الديمقراطي، الحزب اليساري الرئيسي، «إنسانية جديدة». وعرض كونتي الخطوط العريضة لبرنامجه الرامي لجعل إيطاليا دولة «أكثر عدالة وتنافسية وشمولية».

وقال إنه يريد تحويل فترة الأزمة الاقتصادية الحالية إلى «فرصة لنهوض» إيطاليا لتستعيد البلاد «المكانة التي تستحق» و«لتضطلع بدور ريادي في أوروبا» ضمن «احترام مبدأ التعددية».وبعد خطابه ارتفعت بورصة ميلانو 2%.