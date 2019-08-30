أوروباِ تؤيد محادثات بين واشنطن وطهران

المصدر: عواصم-وكالات

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس أن الاتحاد يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران ولكن شرط الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران.

ورحبت موغيريني بشكل حذر بفكرة إجراء مفاوضات، بعد أن أعلن ترامب الاثنين الماضي إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال أسابيع.وقالت لدى وصولها لحضور الاجتماع «نحن دائماً نؤيد إجراء محادثات، كلما تحدث الناس كلما فهموا بعضهم البعض بشكل أفضل، على أساس الوضوح والاحترام».

غير أنها أضافت «أولاً وقبل كل شيء يتعين الحفاظ على ما هو موجود»، أي الاتفاق الموقع عام 2015 والمعروف رسمياً باسم خطة التحرك الشاملة المشتركة. وقالت «سندعو باستمرار للاحترام الكامل من جميع الأطراف لقرارات مجلس الأمن وهذا يشمل خطة التحرك الشاملة المشتركة».

من جهته حض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أول من أمس، إيران على الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة.