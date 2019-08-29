ترامب: «بوريس العظيم» هو ما كانت تبحث عنه بريطانيا

المصدر: لندن - وكالات

في خطوة تاريخية، علّق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعمال البرلمان من الأسبوع الثاني في الشهر المقبل وحتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لبريكست، وهو ما وصفه رئيس مجلس العموم بـ «الفضيحة الدستورية»، فيما وصفه آخرون بأنه بمثابة انقلاب على الطريقة البريطانية.

وسيحد رئيس الوزراء البريطاني من فرصة البرلمان في عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، إذ قلص الوقت الذي سينعقد فيه خلال الفترة التي تسبق الموعد النهائي للخروج في 31 أكتوبر مما أثار غضب معارضين، طالبوا الملكة إليزابيث بالتدخل.

وفي أجرأ خطوة يتخذها حتى الآن لتنفيذ انسحاب البلاد من التكتل باتفاق أو بدونه، حدد جونسون تاريخ 14 أكتوبر لخطاب الملكة وهو الافتتاح الرسمي لدورة الانعقاد البرلمانية الجديدة التي يسبقها تعليق عمل مجلس النواب. ووافقت الملكة (93 عاماً) على التاريخ مما يعني عملياً أن تعليق عمل البرلمان سيمتد من نصف سبتمبر تقريباً ولمدة نحو شهر.

وتسببت الأنباء في انخفاض حاد في سعر صرف الجنيه الإسترليني.وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر: «سيكون من الصعب جداً على جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني السعي لاقتراع على حجب الثقة من رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، خاصة في ظل حقيقة أن بوريس هو بالضبط ما كانت تبحث عنه بريطانيا وسيثبت أنه عظيم. أحب بريطانيا».

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