حكومة جديدة في إيطاليا تهدف لإنهاء «موسم الكراهية»

المصدر: روما - وكالات

أعلن زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) لتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي، ما يجنب البلاد انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال لويجي دي مايو إن بقاء كونتي المقرب من الحركة في منصبه: «سيكون ضمانة» لها، منتقداً حليفه الحكومي السابق زعيم حزب الرابطة (يمين متطرف) ماتيو سالفيني لتسببه في 8 من الشهر الجاري بانهيار الائتلاف الذي استمر بينهما 14 شهراً.

وقبيل الإعلان عن الاتفاق، قال نيكولا زينجاريتي، زعيم الحزب الديمقراطي في إيطاليا، إن الحكومة الإيطالية الجديدة يجب أن تنهي «موسم الكراهية والاستياء والمكر والأنانية»، الذي كانت تشرف عليه الإدارة المنتهية ولايتها. وفي كلمة خلال اجتماع للحزب، قال زينجاريتي إن المحادثات مع حزب «حركة الخمس نجوم» لتشكيل ائتلاف جديد «كانت وستظل صعبة.. (و) ليست نزهة في الحديقة». لكنه أضاف: «إحدى النتائج واضحة بالفعل: سالفيني، الذي كان بطل الرواية الرئيسي وربما الخطر معزول ومهزوم».