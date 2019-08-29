بولتون يؤكد من كييف حرص واشنطن على سيادة أوكرانيا

المصدر: كييف - أ.ف.ب

أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون حرص بلاده على «سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، وذلك عقب محادثات مع الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي بكييف، في إطار جولته الإقليمية في المدى التقليدي للهيمنة الروسية. وقال بولتون إنه سيتوجّه إلى مولدافيا وبعدها إلى بيلاروسيا، ليصبح بذلك أرفع مسؤول أمريكي منذ سنوات يزور هذه الجمهورية السوفييتية السابقة.

وأشاد بولتون بالمحادثات «البناءة» التي أجراها مع الرئيس الأوكراني.

وأشار إلى إمكان عقد لقاء بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وارسو نهاية الأسبوع خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للاجتياح النازي لبولندا. وتأتي زيارة بولتون بعد يومين من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أن قادة روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا سيعقدون الشهر المقبل محادثات لمحاولة تسوية النزاع الدائر في الشرق الأوكراني.