الصين ترفض استقبال سفينة حربية أمريكية

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مسؤول دفاعي أمريكي إن الصين رفضت طلباً بزيارة سفينة حربية أمريكية لميناء تشينغداو خلال الأيام الأخيرة، وذلك في وقت يشهد توتراً في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهذه المرة الثانية على الأقل التي ترفض فيها الصين طلباً من الولايات المتحدة هذا الشهر بعدما رفضت طلبها بزيارة سفينتين حربيتين لهونغ كونغ، مع تفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة. وقال المسؤول الدفاعي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إنه كان من المفترض أن تزور المدمرة البحرية الميناء الأحد لكن الصين رفضت الطلب قبل ذلك.

وأضاف أن السفن الحربية الأمريكية تزور الصين من حين لآخر وكانت أحدث زيارة في 2017. وكانت آخر سفينة حربية أمريكية تزور ميناء تشينغداو هي المدمرة بنفولد عام 2016. ورداً على سؤال بشأن سبب رفض الطلب الأمريكي، قال المسؤول الدفاعي إن هذا السؤال يجب توجيهه إلى بكين.

وقال جينغ شوانغ الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية يومية في بكين، إنه ليس على دراية بالموقف وأحال الأسئلة إلى الجيش. ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق.