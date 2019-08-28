بالصور .. مجزرة الأفاعي في الأمازون

المصدر: دبي - البيان

تهدد حرائق غابات الأمازون التنوع البيولوجي الفريد من نوعه في هذه المنطقة التي تؤمّن 20% من الأوكسجين لكوكب الأرض. وبعد أن أتت الحرائق على آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء، ظهرت مجازر تعرضت لها كائنات حية، من بينها الأفاعي. وأظهرت صور لوكالة «فرانس برس» التقطت من مناطق الحرائق هياكل عظمية لأفاعٍ محترقة وبعضها في حالة تصلب نتيجة تعرضها للنيران.

وعرضت عدة دول عالمية مساعدة البرازيل على إطفاء الحرائق، إلا أن بعض الخلافات السياسية تعيق ذلك، بسبب سجال بين الرئيسين البرازيلي والفرنسي.

وعلى مدى 24 ساعة الماضية، سجّل المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء 1659 حريقاً جديداً، ليرتفع العدد الذي جرى تسجيله منذ بداية العام إلى 82,285 في كل أنحاء البرازيل، أكثر من نصفها في الأمازون.