يوم حاسم لتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

المصدر: ا ف ب

تشهد إيطاليا الأربعاء يوماً حاسماً بالنسبة الى المشهد السياسي، فإما أن تنجح حركة 5 نجوم والحزب الديموقراطي في الاتحاد لتشكيل حكومة جديدة أو يعلن الرئيس تنظيم انتخابات.

وبعد مباحثات ليلاً ثم تعليقها وتبادل الهجمات الكلامية، التقت حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات مع الحزب الديموقراطي، أول حزب يساري صباح الأربعاء للتفاوض بشأن برنامج مشترك وتوزيع المناصب الوزارية.

وقبل الاجتماع، أعلن زعيم الحزب الديموقراطي في مجلس النواب غرازيانو ديلريو "نعمل على مضمون البرنامج".

لكن حركة 5 نجوم أعلنت أن أي اتفاق لتشكيل ائتلاف مع الحزب الديموقراطي يجب أن يوافق عليه موقع الحركة الإلكتروني. وقال زعيم حركة 5 نجوم إن "الحزب سيدعم المشروع فقط إذا كان الاقتراع إيجابيا".

وهذا الشرط الذي فرضته حركة 5 نجوم "عقبة للمؤسسات" كما قالت مصادر في الحزب الديموقراطي حتى وإن قلل اندريا ماركوتشي زعيم الحزب في مجلس الشيوخ من شأن ذلك بالقول "لكل واحد تدابيره".

وواصل الرئيس سيرجو ماتاريلا مشاوراته الاربعاء لدرس إمكانية إيجاد غالبية جديدة.

وتشهد إيطاليا منذ ثلاثة أسابيع أزمة غير مسبوقة بعد أن تسبب ماتيو سالفيني زعيم الرابطة (يمين متطرف) في الثامن من أغسطس بانهيار الائتلاف السابق الذي شكله مع حركة 5 نجوم.

ثم استقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في 20 من الجاري الذي اتهم سالفيني بـ "تمرير مصالحه الانتخابية الخاصة" قبل مصالح البلاد. وفي حينها حصل على 36-38% من نوايا الاصوات وتراجع الى 31-33%.

وبدأ الرئيس سيرجو ماتاريلا الثلاثاء جولة ثانية من المشاورات مع الأحزاب السياسية تستمر حتى الاربعاء.