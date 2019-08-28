مقتل 9 من القوات الأفغانية باشتباكات مع طالبان

المصدر: كابول - وكالات

أعلن مسؤول أفغاني مقتل 9 أفراد من القوات الأمنية في اشتباكات مع حركة طالبان بإقليم غوزغان شمال البلاد. وقال الناطق باسم حاكم الإقليم فريدون أنيق إن ما لا يقل عن سبعة آخرين أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت بمنطقة فايز آباد، وبدأت في الثامنة من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي واستمرت أكثر من 8 ساعات.

وأضاف أنيق أن هدف طالبان كان السيطرة على نقاط أمنية في المنطقة، إلا أنهم لم ينجحوا.

والشهر الماضي، قُتل 50 من حركة طالبان وأصيب 30 آخرون في هجوم مضاد لقوات الأمن بولاية بغلان شمالي أفغانستان.

وتكثف حركة «طالبان» من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهّد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

وتسفر موجات العنف في جميع أنحاء أفغانستان عن خسائر بشرية يومياً تقريباً.