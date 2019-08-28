صحافي إيراني ينسحب من وفد ظريف ويطلب اللجوء في السويد

المصدر: استوكهولم - أ.ف.ب

أعلنت السلطات السويدية، أمس، أنّ صحافياً إيرانياً كان يرافق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في جولته الاسكندنافية انسحب من الوفد الإيراني خلال محطته في السويد وطلب اللجوء فيها.

وأكد مكتب الهجرة السويدي لفرانس برس أنه تلقى طلب إقامة من أمير توحيد فاضل، الصحافي في الوكالة الإيرانية المتشددة «موج»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويعود سبب التقدّم بطلب لجوء إلى نشر الصحافي لائحة بأسماء مسؤولين إيرانيين يزعم أنهم يحملون جنسيتين، بينها جنسيات «دول تعتبرها الحكومة الإيرانية دولاً معادية»، في وقت ترفض إيران الجنسية المزدوجة وتمنع عن حاملي جنسية أخرى الحماية القنصلية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب.

وقال أمير توحيد فاضل عبر التلفزيون السويدي إن «الحكومة الإيرانية أعلنت رسمياً أنها ستتقدم بشكوى».

وكان الصحافي ضمن الوفد المرافق لجواد ظريف في جولته الدولية التي شملت فنلندا والسويد والنرويج، وكانت بدأت من الكويت في 17 من الشهر الجاري.