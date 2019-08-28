صواريخ خارقة

المصدر: طوكيو - وكالات

قال وزير الدفاع الياباني، تاكيشي إيوايا، إن بيونغيانغ تطور على ما يبدو رؤوساً حربية لاختراق الدرع الصاروخية الباليستية التي تحمي اليابان. وأشار إلى أن المسارات غير المنتظمة للصواريخ، التي أطلقتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.

ونقل ناطق باسم الوزارة عن إيوايا قوله في مؤتمر صحفي إن اليابان تعتقد أن الصواريخ التي أطلقتها بيونغيانغ هي صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى.

وأثارت التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية على صواريخ قصيرة المدى القلق في اليابان المجاورة، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف تلك التجارب بأنها عديمة الأهمية.

وجاءت التجارب، التي أجريت السبت الماضي، بعد أن قالت كوريا الجنوبية إنها قررت إنهاء العمل باتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية مع طوكيو، وسط خلاف متصاعد بشأن العمالة القسرية إبان الحرب العالمية الثانية. ووصف إيوايا وغيره من المسؤولين اليابانيين قرار سول بأنه «غير عقلاني» في ظل تزايد التهديد، الذي تمثله كوريا الشمالية.