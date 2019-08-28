فيضانات في مدريد وضواحيها

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلنت السلطات الإسبانية أن الطرقات وشبكة المترو شهدت اضطرابات صباح أمس في مدريد وضواحيها بعد فيضانات حوّلت الشوارع إلى أنهار، واستدعت تدخل فرق الإطفاء. وفي مدينة أرغاندا ديل راي الأكثر تأثراً أظهرت الصور التي نشرها الإعلام المحلي شوارع تحوّلت إلى أنهار موحلة تجرف سيارات وقطع أثاث.

وقال الناطق باسم أجهزة الطوارئ في منطقة مدريد: «لم يسقط جرحى، والتدخل كان محدوداً نسبياً لعاصفة بهذا الحجم: رفع الأغصان عن الطرقات وشفط المياه من مواقف السيارات والطوابق السفلى والمحال التجارية». وتدخلت فرق الإطفاء 152 مرة، خصوصاً في مناطق جنوب وشرق العاصمة.

كما غمرت المياه مستشفى شرق مدريد، ما أثر على غرفة العمليات وقاعة التوليد.