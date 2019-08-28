إندونيسيا تعتزم نقل عاصمتها إلى شرق جزيرة بورنيو

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن موقعاً في شرق جزيرة بورنيو اختير لنقل العاصمة السياسية للبلاد إليه، وذلك بدلاً من جاكرتا، المدينة الضخمة المكتظة والمهددة بارتفاع مستوى المياه.

وأوضح الرئيس أن الموقع اختير أولاً «لأنه ليس معرضاً كثيراً للكوارث الطبيعية» مثل الفيضانات والهزات الأرضية وموجات تسونامي وثوران البراكين، علماً بأن جزءاً كبيراً من الأرخبيل الإندونيسي يقع على حزام نار المحيط الهادئ.

وأشار الرئيس إلى أن الموقع الجديد في ولاية كاليمانتان الشرقية (الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو) اختير «لأن موقعه استراتيجي، في وسط إندونيسيا».

ويقع المكان المقترح بين مدينتي باليكبابان وساماريندا في منطقة غابة استوائية تتمتع بتنوّع بيولوجي كبير. ولم يتمّ بعد اعتماد الموقع رسمياً كعاصمة للبلاد.