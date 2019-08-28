روسيا تسلّم تركيا بطارية ثانية من منظومة «إس 400»

المصدر: موسكو - وكالات

نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوله إن روسيا سلمت تركيا، أمس، بطارية ثانية من منظومة «إس 400» للدفاع الصاروخي.

وقال بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور روسيا: «بالمناسبة تمت عملية تسليم أخرى هذا الصباح».

بدورها، قالت وزارة الدفاع التركية إن عملية تسليم بطارية ثانية من منظومة «إس 400» بدأت الثلاثاء، وسوف تستغرق شهراً تقريباً.

وأكدت الوزارة في بيان نُشر على موقع «تويتر»، أن شحن أجزاء المنظومة استؤنف الثلاثاء، فيما ذكرت وسائل إعلام تركية أن طائرة شحن روسية هبطت في قاعدة جوية بالقرب من أنقرة. وتسلمت تركيا أول بطارية من المنظومة الروسية الصنع الشهر الماضي، على الرغم من اعتراضات قوية من الولايات المتحدة، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).