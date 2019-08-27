تركيا تتسلم بطارية ثانية من «إس 400» اليوم

المصدر: أنقرة - وكالات

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، أن بلاده ستتسلم البطارية الثانية من منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، التي أثارت توتراً بين تركيا والولايات المتحدة، الدولتين العضوين في حلف الشمال الأطلسي «الناتو».

وبحسب «رويترز»، نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية «الأناضول» عن أكار قوله إن بلاده ستبدأ في تسلم البطارية الثانية من «إس-400» ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وتسلمت أنقرة في يوليو الأجزاء الأولى من المنظومة، على دفعات، رغم تحذيرات من عقوبات أمريكية محتملة بسبب الصفقة.

وبالفعل، طردت الولايات المتحدة الطيارين الأتراك الذين كانوا يتدربون على مقاتلات «إف-35»، الأكثر تطوراً في العالم، كما أمرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» بإخراج تركيا من برنامج تصنيع المقاتلة، الأمر الذي نفته أنقرة لاحقاً.