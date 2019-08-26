ترامب يقترح قصف الأعاصير بقنابل نووية قبل وصولها

المصدر: وكالات

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الأحد موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا.

وقال الموقع انه خلال جلسة مخصصة لاطلاع الرئيس على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، سأل ترمب إن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الأفريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة.

وهذا التساؤل ليس الأول للرئيس الأمريكي حيث أنه قدم مثل هذا الاقتراح في عام 2017 عندما سأل ترمب مسؤولًا كبيرا عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة.

وأشار موقع آكسيوس إلى أن ترمب لم يذكر استخدام قنابل نووية في المرة الأولى.

ورفض البيت الأبيض التعليق على التقرير، لكن مسؤولا رفيعا في الإدارة قال إن "قصد ترمب ليس سيئا".

تجدر الإشارة إلى أن فكرة ترمب ليست جديدة بحسب الموقع، فالاقتراح تم تقديمه في الأصل من قبل عالم حكومي في الخمسينات من القرن الماضي خلال ولاية الرئيس دوايت أيزنهاور.

وتطفو هذه الفكرة على السطح بين وقت وآخر، على الرغم من أن العلماء يجمعون على أنها لا يمكن أن تنجح.