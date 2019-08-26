ترامب غير سعيد من تجارب بيونغيانغ الصاروخية

المصدر: بيارتيس - وكالات

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه غير سعيد من الاختبارات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية. وقال ترامب للصحافيين، جالساً بجوار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في قمة مجموعة السبع في فرنسا: «إنني غير سعيد من ذلك، لكن مرة أخرى هو لا ينتهك اتفاقاً».

وأضاف ترامب أنه تلقى خطاباً جيداً للغاية من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون الأسبوع الماضي. وتابع ترامب: «أعتقد في النهاية، سيقوم بالشيء الصحيح، سنرى، ربما لا، ربما، لكن أعتقد أنه سيفعل الشيء الصحيح».

بدوره، اعتبر رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة وقال، إنها مؤسفة للغاية.

وقال آبي على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع، إن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى ينتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وكان يقف إلى جانب آبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ناقضه الرأي قائلاً، إن التجربة ليست خرقاً. وأضاف آبي: «الأمر مؤسف للغاية بالنسبة لنا».