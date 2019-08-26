السيسي يؤكد أهمية مكافحة الفساد

المصدر: بياريتس - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته بقمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، أهمية مكافحة ظاهرة الفساد على الصعيد الدولي، لما تسببه من استنزاف الموارد وهدر الجهود التنموية، وتأثيرها سلباً على الكفاءة الاقتصادية وبيئة الاستثمار.

وقال السيسي الذي تحدث ممثلاً عن الاتحاد الأفريقي، إن الوضع في ليبيا من الجسامة والخطورة، بما يستوجب التطرق إليه بشكل خاص، وإن تفاقم الأوضاع في ليبيا وأثر ذلك على أمن واستقرار مواطنيها، بل وعلى دول الجوار، جراء التهديد الذي تشكّله المنظمات الإرهابية، والسيولة الأمنية المتمثلة في انتشار الميليشيات المسلحة، يقتضي تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة وهذا التهديد، وبما يضمن سلامة الشعب الليبي الشقيق، ويحفظ له مقدراته وموارده.

وأوضح أن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى الإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة.